為關懷三蘆地區弱勢家庭學子而設立的已故前三重市長「鄭宗藝先生清寒優秀學生獎助金」，今年度上學期共有大學組15名學生，各獲贈獎助金二萬元；高中組11位同學，各獲贈獎助金一萬元，共計發出41萬元，但因疫情影響，本次以匯款方式，直接發放至受獎學生帳戶。

此獎學金為已故前三重市長鄭宗藝先生自102年起開始設立，每年委託三重區公所頒發上、下學期兩次獎助金鼓勵奮發向上努力學習之三蘆地區學子，希望夠過這筆獎助學金，培養清寒家庭之優秀、肯上進學生，讓他們能夠不因經濟因素而失學。

三重區陳奇正表示，已故前三重市長鄭宗藝先生建設三重地區，其子女亦多年造福三蘆地區學子，嘉惠學生已超過百人，今年因新冠肺炎疫情影響，獎助學金不僅持續辦理，另外還增加大學組6個名額及高中組2個名額，勉勵弱勢優秀學生的精神令人讚賞。

今年受補助的弱勢家庭學生中，其中就讀亞東科技大學1年級及穀保家商2年級的2位高姓姊妹，父親因心臟瓣膜手術，多年來後遺症且長期身體不適，而母親患有智能障礙，在雙親都無法工作的情況下，長年都是靠姊妹倆打工維持家計，還要負擔父母的醫藥費，勤奮及孝心都令人嘉許。

另一位獲獎的陳同學，為重度身障者，從小到大已經開了5次心臟手術；小時候媽媽在工地搬運瓦片不慎壓斷小腿骨，導致永久無工作能力，目前只有剛出社會的哥哥在擔任物流司機的工作，維持家裡開銷，如今獲得獎助學金，就像即時雨一樣，對家裡幫助非常大。公所也期許每位獲獎學生，繼續保持對生活及未來的態度，相信未來必能用之於社會。