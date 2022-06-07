被遺忘的茶葉蛋！有男子在武陵農場，池有山林道發現一種菌菇像極了「茶葉蛋」，這種菌菇又稱「凱撒磨菇」，此菌菇蛋體是一般茶葉蛋三倍大；網友一看到照片驚呆，紛紛留言表示「以為是土雞蛋，太美了吧」、「那是煮熟摔破的蛋流出蛋白對吧」。

一名男子在臉書社團「登山借問站」發文，他於昨(6)日在武陵農場，池有山林道發現一種菌菇，蛋體是一般茶葉蛋三倍大，他也查到該菌菇相關資料，「橙蓋鵝膏菌（學名： Amanita caesarea ），又名凱撒磨菇、橙蓋傘、黃羅傘及白橙蓋鵝膏菌，有「凱撒磨菇」之稱，是鹅膏菌科鵝膏屬的食用菌，原產於歐洲南部及北非。 它的菌蓋呈突出的橙色，菌褶及菌莖呈黃色。」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好可愛啊」、「好特別！第一次看到」、「感覺好好吃」、「野生的雞蛋超可愛」、「以為是滷蛋還是茶葉蛋掉地上了」、「可愛，想吃茶葉蛋了」、「真像蛋啊」、「被遺忘的茶葉蛋」、「還有這種菌喔！第一次看到」、「以為是土雞蛋，太美了吧」、「那是煮熟摔破的蛋流出蛋白對吧」。