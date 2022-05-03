「斧頭樣」黑色肥蟲。（翻攝自臉書登山借問站）

民眾放假喜歡爬山、健行等休閒運動，山中不時也會看見一些奇特的動物或是昆蟲，有名女子便上網傳上1段12秒影片，影片中有1條黑色肥蟲，但是頭部卻如同「斧頭」般樣子，吸引女子的注意也在貼文寫下「有點噁但又感覺很厲害」；網友看見影片也幫忙解答是陸生渦蟲，在環境好的地方才會出現。

一名女子在臉書社團「登山借問站」發文，並上傳1段12秒影片，她拍下的影片中有一條黑色肥蟲在石頭上緩緩爬行，但此蟲的頭非常特殊，有如「斧頭樣」，讓她覺得「有點噁但又感覺很厲害」，因此，上網PO影片詢問廣大網友「這到底是什麼？」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「這是什麼」、「超酷」、「哇，覺得厲害」、「被你遇見了猛毒的伙伴」、「可愛」、「我家浴室裡也看過好幾次耶」、「在雲稜山莊附近，似乎潮濕之處較容易出現」、「打出娘胎至今60餘載，還是山上長大的，還真沒見過這昆蟲」、「有點像盲蛇」、「其實是斧頭鯊的寶寶」、「四獸山步道晚上很多」、「吃到菱角的蛇」。

也有網友專業解答表示這是陸生渦蟲，會出現也表示附近環境很好，「乾淨水源的象徵」、「好好環境的指標」、「超酷的陸生渦蟲，也表示這生態是無污染的，大自然的神奇」、「環境很好才會出現」。