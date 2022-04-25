正妹驚見百貨公司上廁所門縫有隻壁虎被卡住，讓她不斷哀喊要怎麼出去。

偷窺女生如廁！有名正妹在臉書分享1部影片，她表示「上完廁所抬頭就看到這幕，怎麼出去」；從影片中可見有隻「大壁虎」，正巧卡在百貨公司女廁的門縫中，該壁虎的尾巴還不斷左右搖擺，還可見到壁虎雙眼疑似在求救；網友一見笑翻「雖然很同情妳，但忍不住大笑了」、「牠也很想問現在要怎麼出去」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1部12秒影片，她在貼文寫下「就這麼剛好的嗎？上完廁所抬頭就看到這幕，怎麼出去」；從影片中可見百貨公司廁所內，有隻「生物」卡在門縫中，其尾巴不斷地左右搖擺，原PO將鏡頭拉近，竟是一隻淺黃色大壁虎，讓原PO不斷哀喊「要怎麼出去」。

有名正妹在百貨公司上廁所，驚見門縫有隻壁虎被卡住「尾巴左右搖擺」，讓她不斷哀喊要怎麼出去。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示「驚嚇指數破表」、「斷尾巴嚇死妳」、「牠在求救啊」、「雖然很同情你，但我還是忍不住大笑了」、「偷窺女生如廁」、「現在偷拍的設備越來越精緻了」、「姐！你夾到他了，牠也很想問現在要怎麼出去」、「好噁！我會崩潰」、「壁虎也無憾了，最後一次看到竟然是高清無碼」、「頭跟尾，這也太剛好了吧」。