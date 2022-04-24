女星Albee（范乙霏）擁有甜美外型、前凸後翹的魔鬼身材，加上她以流利口條和親民個性狂圈粉，Albee不只是許多人心中的女神代表，自然不做作的Albee也是節目時常邀請的嘉賓，而Albee近日則在節目分享尷尬趣事，她搭高鐵上廁所卻忘鎖門，沒想到有男路人打開門，讓當時趁上廁所拉下口罩透氣的Albee直呼：「我的臉是露出來的」。

Albee日前上節目《小明星大跟班》分享人生尷尬時刻，她就透露有一次搭高鐵時想上廁所，由於普通廁所已有人，於是她進去旁邊的無障礙廁所，Albee原以為廁所只要用按鈕就會自動鎖上，「我就沒想那麼多，我就坐下來上廁所」，Albee也因為搭車時間太久，趁著進廁所就暫時摘下口罩透透氣，便一邊上廁所一邊放空。

沒想到，Albee如廁到一半才發現，廁所需要扣住扣環才代表有上鎖，正當Albee心想完蛋了的同時，門就被打開了，讓她直呼：「一切就是荒謬的喜劇節奏」，也因為是自動門的關係，必須等到門完全打開才能關上，所以Albee當場就跟男路人對看，她嚇到石化、完全不敢動。

Albee分享尷尬趣事。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

Albee還跟對方直喊不好意思，她也直呼：「因為我穿裙子，所以私密處沒有露出來，但是我的臉是露出來的！」儘管路人馬上幫Albee把門關上，但她當下簡直度秒如年，實在超級尷尬。