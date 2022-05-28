新北凱撒勇士隊28日以3比2成功踢館台中兆基穿山甲隊，頂替染疫主力陳佳宜的孫瑜評把握機會，3打數2安打，包含3局的二壘安打打回超前分，雖然過去多為替補，但孫瑜評也從這幾年參加企業女壘的比賽中，變得更加成熟、穩定。

凱撒先發投手邱安汝開賽不穩，首局就先丟掉2分，2局上凱撒攻下2分追平，3局上攻勢再起，1出局後范芸瑄安打，孫瑜評敲出中外野二壘安打，也打回球隊超前分，而先發投手邱安汝度過首局亂流後沒再失分，與余翌瑄聯手壓制穿山甲打線。

凱撒總教練韓幸霖表示，由於原本陣中當家第4棒陳家宜染疫無法出賽，今天排上平時多擔任代打的孫瑜評先發，她也把握住機會，「她表現得非常好，上屆企聯換她代打也都很穩定，打擊率都有3、4成。」

從就讀北市商時就開始參加企業聯賽，孫瑜評升上大學後變得更成熟，企聯打到第3年，雖多擔任代打任務，但今天把握住機會成為球隊致勝功臣，也讓她拿下本屆企聯第2度單場MVP，「過去比賽時比較會緊張、害怕，但現在比賽打多了就比較能保持平常心。」