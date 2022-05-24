民進黨立委高嘉瑜、邱志偉陸續確診，高嘉瑜卻對外宣稱是因為邱志偉脫口罩喝咖啡才害她確診。邱志偉今天再度透過臉書痛批，整件事情從頭到尾只有聲量考量，這是他從政過程中最不樂見的政治操弄，要求高嘉瑜向他道歉外，同時也要向國人及黨團道歉，不應針對確診者的身體狀況胡亂獵巫，更不應為了聲量，傷害立院黨團的形象。

邱志偉指出，高嘉瑜本月23日，在媒體上指控他「害她確診」，甚至煞有其事的隱射他的助理確診，且他不遵守防疫規定才害其確診，並用控訴、譴責等字眼，引導媒體以抓兇手、獵巫的方式來報導這則新聞，讓他相當遺憾。

邱志偉說，2019年初，他曾發表〈政治作為一種志業而非一種娛樂〉，希望勉勵執政團隊不要在聲量中迷失。從政做的是公共服務業，一言一行都是表率，輕易發言或許可以博得聲量、熱度，但這樣淺碟的政治操作，對我們國家進步毫無助益，更有傷從政者在公眾心目中的形象。

邱志偉表示，高嘉瑜對他的胡亂指控，本是不值一提，但高嘉瑜拿出毫無憑據的說法，指控他為傳染源，甚至還把他的助理確診的資訊拿出談，這都有失從政者的高度，只有聲量考量，不在意他人身心狀況，因此有必要嚴厲譴責高嘉瑜的行為。

邱志偉提到，他與高嘉瑜多年來都保持君子之交。去年高嘉瑜受傷，他第一時間在議場就給高委員鼓勵，並支持她勇敢向暴力說不的決心。平時若有議事攻防，坐在高委員旁邊，也偶有交換意見。但這次高委員這樣無端的指控，讓他身心備感不適，也第一次對政治聲量的算計之精細，可以超出最基本的健康考量，叫他難以釋懷。

邱志偉要求高嘉瑜除向他道歉，同時也要向國人、黨團致歉，不單是不應針對確診者的身體狀況胡亂獵巫，更不應為了聲量，傷害立院黨團的形象，並加以保證，未來絕不再以未經查證的資訊輕率發言，並遵守中央疫情指揮中心的規定。