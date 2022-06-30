《歐亞時報》（The EurAsian Times）6月29日報導，烏克蘭S-300等防空系統在北約（NATO）情報支援下，成功阻止俄羅斯掌握空中優勢，甚至多次擊落Su-35等俄軍先進戰機；專家指出，這類成功讓印度空軍十分興奮，因為其正採購同樣具備機動優勢、也能與現有各式陸空雷達配合的S-400防空系統。

《歐亞時報》指出，退役美國陸戰隊情報官瑞特（Scott Ritter）等專家曾表示，俄羅斯2月自各方向發動攻勢，目標可能不是佔領包括基輔在內的烏克蘭全境，而是將烏軍部隊牽制於各地，阻止其增援東部頓巴斯（Donbas）等俄羅斯的主要目標。

但印度空軍退役中隊長、國防分析師泰克（Vijainder K Thakur）指出，就算俄軍真的有此打算，其也須掌握戰場的空中優勢，才能在己方改於主要目標區域發動攻勢時，阻止烏克蘭部隊向東支援；但俄羅斯「失敗了」，在面臨沉重損失的同時，也無法阻止烏軍重新部署至該國東部和南部。

泰克認為，俄羅斯無法掌握空中優勢的原因，是因為其始終沒辦法有效壓制S-300等烏軍防空系統。他指出，S-300的系統架構，使其十分適合與其他感測器配合；而在北約空中預警管制機和電子情報（Elint）支援下，烏克蘭S-300能提前得知目標來自何方，並在短時間內完成開啟雷達、發射與導引飛彈、結束接戰後立即轉移陣地等一系列步驟，讓俄軍難以獵殺這些防空系統。

泰克表示，烏克蘭S-300的靈活表現，應讓印度空軍高層十分興奮，因為其正投入大量資源採購更先進的S-400，而後者不僅同樣有辦法機動作戰，也應能與該軍種的各式陸基、機載雷達系統配合，發揮類似效果。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）先前報導，印度首個S-400中隊已於2021年底被部署至西北部的旁遮普省（Punjab）；一名不願具名的官員透露，該單位將被用於因應來自中國大陸和巴基斯坦的威脅。