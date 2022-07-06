俄軍在頓巴斯（Donbas）地區推進 烏克蘭部隊頑抗

1名國防政策分析師說，隨著烏東盧甘斯克（Luhansk）地區落入俄軍手中，俄羅斯總統普丁如今可能把焦點放在完全占領頓巴斯（Donbas）地區上，接著才會提議停火。

據CNBC新聞網5日報導，專為國防產業提供建議的奧斯托亞諮詢（Ostoya Consulting）負責人阿布拉莫維奇（Victor Abramowicz）說，要是普丁有機會鞏固至今所獲得的戰果，他可能會提議停火。

歷經好幾星期的血腥交戰，導致俄烏雙方死傷慘重後，普丁周一祝賀俄軍「解放」了盧甘斯克。而包括住宅區在內，當地很大一部分基礎設施都被夷為平地。

據烏克蘭地方官員說，如今俄軍致力要攻占頓巴斯，周日發動了猛烈的攻勢。而阿布拉莫維奇說，儘管俄軍在烏克蘭攻勢並未如莫斯科所願，但「幾乎可以肯定」的，就是俄羅斯似乎能在頓巴斯實現較有限的目標。

Russian Aerospace Forces SU-25s flying missions low over Donbas 🇷🇺🥰💪 Russia wins pic.twitter.com/QSbawmWpxR — Natalia 🦊 Наталья 🇷🇺☭🇨🇴 (@NTY57NTY) July 5, 2022

不過，他指出，要是普丁隨後真的提議停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將陷入困境。阿布拉莫維奇說，並沒有特殊的理由要相信，接受俄羅斯停火提議後，會真正享有持久的和平。他指出，這或許會讓俄羅斯得以加強部隊，準備未來再攻擊。

另一方面，阿布拉莫維奇強調，要是澤倫斯基不接受停火，可能要冒著最終失去部分西方支持的風險。他認為，最後西方領袖可能會迫使他接受某種選擇。相對的，澤倫斯基會不會接受這類停火，取決於他能從西方手中獲取多少軍事與財務支援。

阿布拉莫維奇說，西方至少還會支持烏克蘭6個月到1年。美國至今提供了烏克蘭最大的軍事和財務援助，而11月的期中選舉將影響美方對烏克蘭的支援。儘管美國有嚴重的戰爭疲勞症，但畢竟資源豐富，能持續援助數十年。至於英、法、德澤對烏克蘭支援的時間則各有不同的盤算。