俄羅斯部隊與頓巴斯民兵是否像莫斯科所形容的那樣親密戰友?烏克蘭軍情局(Ukraine's military intelligence)發布了一則反例，上傳在Youtbue的通話紀錄是1位頓內次克人民共和國的士兵和妻子的對話，他抱怨這場戰爭的混亂，特別批評俄羅斯部隊拿他們當砲灰，而且軍紀非常差，甚至說「普丁的部隊都是白癡」。

商業內幕(Business Insider)報導，這位頓內次克士兵說，俄軍部隊表現非常差，搞的他們都想叛亂了。他說：「俄軍將領不瞭解當地局勢，就像波坦金戰爭(war on Potemkin)那樣，他們總是分不清楚敵我，他們經常向自己人開火，毀了自己的戰線。」

這位士兵還抱怨俄羅斯軍隊不尊重他們這些當地部隊，時常不允許他們離開前線輪換。「顯然俄羅斯人害怕我們會開小差不回來。」

「他們還真講對了，在他們的折騰下，沒有人會想回來，我都想走了。」

«Їх там хоч допитують, але вони хоч сидять в тихому і спокійному місці»

他也提到俄羅斯部隊的軍紀，以及對平民的暴行問題。他認為包括刻意殺害平民、強暴女性事件，以及對住宅區和醫院的轟炸，都是俄軍做的出來的。

電話中聽到這名士兵的妻子問：「據說烏克蘭發生的強暴事件是俄羅斯人幹的，但有些人說俄羅斯人沒有能力做這樣的事情。」

結果這位士兵回答：「他們什麼事都幹的出來。」