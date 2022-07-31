民進黨立委高嘉瑜曾遭「渣男」前男友林秉樞家暴，後被挖出林與綠營不少人士認識頗深，還曾在林秉樞母喪的告別式送花，高嘉瑜遭家暴爆發後卻一一「裝不熟」。林秉樞今(31日)在臉書發文抱怨這些政客落井下石，覺得「過份了些」；臉書粉專「政客爽」特別將林的發文與這份「不熟名單」整理在一起，一張圖將所有「最熟悉的陌生人」盡收眼底。

政客爽今(31日)在臉書發文，將林秉樞稍早已刪除的抱怨PO文截圖存證，截圖中林秉樞寫道：「我能理解政治現實。但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石或說我是陌生人，我就覺得過份了些。」政客爽並在圖中註解：「林秉樞復仇預告，有人拿了錢裝不熟，曾經跟林秉樞合照、喪母送花，事後說不熟的人有：賴清德、陳時中、段宜康...」等16人。

政客爽並以【秉樞我們跟你都不熟】為標題，整理相關人等的撇清說法：（副總統）賴清德：看到和對方合照也想不起來是誰，「整個一頭霧水」。（前衛福部長）陳時中：實在是完全沒有印象，那是在哪裡照的。（前立委、新潮流大老）段宜康：坦承認識很久，但梁文傑說段與林秉樞不熟識。

（立委）吳思瑤：都是「被認識」的一方。范雲：有透過其他立委認識這位林先生，團隊也向總統府訂數位電子輓聯。管碧玲：送了花籃，沒有回應。郭國文：透過臉書，來認識我的，這個我就是這麼說。羅致政：只跟林秉樞見過三、四次面，大多是在公開場合，只有一次是林私下到競選總部幫我打氣。

（台北市議員）許淑華：只在拍影片時見過林秉樞，之後再無碰面。簡舒培：知道林秉樞這個人但並不熟識；一開始是對方透過臉書私訊討論公共議題，針對北市府政策做討論，由於對方講的內容、評論都滿到位，所以與助理跟對方有訊息往來。戴瑋珊：致贈花籃是基層民代的日常，和林秉樞只見過一次，換個名片而已。

此外，政客爽引用了一段《菱傳媒》報導寫道：「專案小組還發現林秉樞常向一名李姓友人借貸炫富，這名李姓友人開設兩間保麗龍、泡棉製作工廠，李姓友人熱衷政治，光是2019年間就用公司名義捐贈政治獻金給新系立委郭國文、林俊憲與賴品妤等多人。」