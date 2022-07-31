轟陳時中競選主視覺 蔣萬安：是提醒民眾他沒把事做好

民進黨台北市長參選人陳時中公布競選主視覺，很多選民說看不懂，也有學者評論具戰略觀。國民黨台北市長參選人蔣萬安31日2問陳時中「有把事情做好嗎？」他炮轟陳時中主視覺設計主打「把事做好」，提醒了民眾沒有把事做好，既是落跑防疫指揮官，說萬華是破口後，選舉到了又要疼惜，根本沒有把事情做好。

蔣萬安今在北市士林區成立第一個後援會，他指出，每個陣營提出的主視覺背後都有本身設計概念，特別看到陳時中主視覺設計有一個「把事做好」，也就在提醒民眾沒有把事做好，因為疫情沒結束就從指揮官位子落跑，且在疫情期間說萬華是破口，但在選舉到了又要疼惜，這有把事情做好嗎？

蔣萬安強調，陳時中當時阻擋民間團體進口疫苗，又當起高端疫苗推銷員，這有把事情做好嗎？他認為把事做好跟把選舉選好是兩回事情，陳時中是不是誤會了什麼事。

蔣萬安說，他的主視覺受到許多市民朋友喜愛，符號直接呈現台北市充滿無限可能，得到市民支持是他重視的，都有很完整的設計理念。