力抗少子化！自8月起，政府發放的育兒津貼第一胎從3500元提高到每月5000元、第二胎每月6000元、第3胎以上每月7000元，自己帶或阿公阿嬤帶都能領取。基隆市長參選人、立委蔡適應也在新制上路前夕發文提醒民眾，從第二胎起再加碼補助，2到6歲幼托月繳費用降低等最新補助方案。

蔡適應今(31日)在臉書發文提醒民眾：「你知道8月起#育兒補助再加碼？適應和蔡英文總統曾在2020年推出，『0到6歲國家一起養』政策，去年8月起育兒津貼提升至3500元、托育補助增加為7000元；今年8月開始，兩者再加碼1500元、並且從第二胎起再加碼補助，2到6歲幼托月繳費用降低。」

此外，讀公共化、準公共化幼兒園的學費，也將降到3000元以下，私立幼兒園5-6歲（未滿）小朋友，8月起由家長自己申請辦理，就學補助作業方式及額度也比照津貼辦理，於次月底撥付至指定帳戶。

教育部表示，從2019年8月起銜接衛福部，全國擴大發放對象為2至未滿5歲幼兒，提供未滿5歲的家庭育兒協助措施。對於未接受公共化及準公共教保服務，且符合幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未達20％等申領條件者，每月發給育兒津貼，減輕家長負擔。各月份津貼將由地方政府於受理申請的次月月底前按月撥付，例如今年8月第1名子女之津貼發放額度為5000元，將由各核定機關於9月底前撥付津貼至申請人指定帳戶。