民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門爭議，林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通今（31日）再發聲明強調，是「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬透過臉書感嘆說，「學生自己講都沒有公信力，唉！」卻引來網友留言支持他選桃園市長，「支持鄭先生參選！」

陳明通今在聲明裡還原當年論文寫作時序指出，雖然余正煌畢業時間早於林智堅，但事實是先有屬於林智堅2014年選舉的民調資料和論文寫作，才有之後余正煌的論文寫作。

此外，關於文字雷同部分，陳明通解釋，起因是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」剛換論文題目，且修業年限只剩一學期的余正煌作參考。

鄭運鵬今透過臉書聲援林智堅無奈說，「學生自己講都沒有公信力，唉！」留言也引來網友正反支持，有網友直接留言說，「趕快發功，裝備換你上場了！」、「支持鄭先生參選！」。網友說，「桃園市長乾脆你來選好了」、蘆竹人支持在地鄭運鵬承擔桃園市長，請林智堅先沉澱休息，桃園好不容易才扎根，拜託拜託。