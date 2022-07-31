民進黨台北市長參選人陳時中昨公布競選團隊主視覺，以曲線、圓型及箭頭組成，分別代表著溝通、團結與進步，遭藍營酸是「搞包裝」，陳時中今表示，粗鄙的評論大可不必。

陳時中今與前副總統、競選主委陳建仁拜會東門基督長老教會。對於藍營批他的競選主視覺是在「搞包裝」，陳時中說，「我不評論這種太過於粗鄙的評論」。

外界認為蔣萬安要走「故總統蔣經國路線」，陳時中先前提及「阿中模式」，至於是否有景仰的總統，陳時中強調自己是尋求自己的腳步，有工作的經驗，在地一步一腳印努力的做。

陳時中說，相關對手他們當然有他們的策略戰，我們都尊重，但是他還是呼籲，「在選舉期間用太粗鄙的評論，其實大可不必啦，真的不需要這樣子」。

副總統賴清德昨表示，不好的政治文化要做根管治療，媒體詢問蔣萬安、黃珊珊是否需要根管治療？陳時中聽聞先是大笑，並解釋賴講的是，如果病灶太嚴重那只好拔掉，有一些不行的當然做根管治療好好復形，「我想每一個人都有一些缺點，每個人都有一些，幾顆牙齒可能需要做根管治療的，那也不是全部啦。」

對於民進黨桃園市長參選人林智堅論文案延燒，陳時中回應，那是事實的展現跟專業倫理的一個評判，這倒不適用作一個競選的題目，要交由專業的人評斷。