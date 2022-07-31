恐怖蛋糕「內餡」！雲林1名民眾昨晚（30）在當地知名連鎖咖啡廳買蛋糕，切開後發現裡頭竟夾著「一大撮長髮」，幾乎3、4根髮糾結一團，還夾雜著灰塵，讓全家人慶生心情全沒了，照片曝光嚇壞網友，留言稱「一樣的價錢，你的內餡比別人多」、「中央工廠做的還可以這樣」、「像是員工惡意報復」。

該名女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前在雲林當地1間連鎖咖啡廳買了某款蛋糕，切下後卻發現裡頭夾著「整撮頭髮」約有3、4根長頭髮糾結一起，長度幾乎超過20公分，還夾雜著一小塊髒物，就藏在蛋糕內部，讓原PO全家人瞬間看傻眼。

雲林1名民眾昨晚（30）在當地知名連鎖咖啡廳買蛋糕，切開後發現裡頭竟夾著「一大撮長髮」，幾乎3、4根髮糾結一團，還夾雜著灰塵。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友當下回到店家，對方已關店，隔天該店店長在原PO臉書發現爆料照片，隨即請總公司督導收回蛋糕，承諾會釐清是裝飾蛋糕時出現問題，還是中央工廠製造過程有缺失，並希望原PO能撤下照片、文章，原PO則說要得知對方確切處理方式後才會撤文；但恐怖的頭髮照已引起網友討論。

網友紛紛留言「一樣的價錢，你的內餡比別人多」、「這感覺像是製作過程中，員工惡意弄的」、「也太驚喜了吧」、「好像我家落水口的毛髮」、「中央工廠做的還可以這樣」、「好險不是吃到最後一塊才發現」、「OMG太多根了吧」、「真的不意外，那間連鎖的從我長大以後就沒再吃過了」、「適合鬼月的蛋糕」、「應該是員工的報復吧，不然那麼大撮的頭髮，怎麼可能沒發現」。