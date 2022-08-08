人才是半導體晶片行業發展的關鍵之一，為了留住人才，全球半導體公司紛紛提高待遇，掀起一波高薪搶人戰。

陸媒快科技報導，根據公開資料，2021年，荷蘭光刻機巨頭ASML全球近三萬名員工，人均薪酬是12萬歐元；美國應用材料公司人均薪酬約11萬美元。

不僅半導體設備商祭出高薪，晶圓代工龍頭台積電來說，全球6.5萬名員工的薪酬中位數約新台幣206萬元（約人民幣46.27萬）；不計高管收入，三星電子普通員工的平均年薪約1.4億韓元（約合人民幣74萬元）。

相較之下，大陸晶片大廠中芯國際的研發人員的平均薪酬為人民幣12.9萬元，在這波搶人大戰下開出的薪資水準較低。

日前日本半導體製造設備企業東京電子，將向日本國內外約1.3萬名普通員工發放夏季獎金，6～8月累計人均額將超過300萬日圓（約人民幣14.9萬）。這已是日本國內夏季獎金的頂級水準。接下來，東電還將向管理人員和經營層等發放股份。

全球半導體行業持續景氣、搶人大戰之下，各國企業都在設法提高收入、留住人才。