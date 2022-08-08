格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）已在2021年底COP26大會期間宣示，將於2050年達成淨零排放目標，台灣亦承諾跟上國際步伐，於2050年達到淨零排放。

勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「邁向淨零轉型 引領永續金流」線上研討會，近期我國推動金融業淨零方針，包含金管會自2020年推動的綠色金融行動方案2.0，在證券期貨業則有永續發展轉型執行策略，在上市櫃公司部份則有公司治理3.0永續發展藍圖、資本市場藍圖、上市櫃公司永續發展路徑圖等，今年底預計將再推動「永續金融評鑑」。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，從世界經濟論壇（WEF）2022年的全球風險報告顯示，氣候相關議題仍為全球首要風險。在轉型過程中，不管是綠色轉型、淨零規畫、購買綠電皆需資金，柯志賢指出，金融業除了自身營運的碳減量之外，更肩負導流資金的社會責任。

台灣金融研訓院院長黃崇哲指出，由於極端氣候所衍生天災的強度越來越強，人民生命財產的損失增加，經濟活動中斷，造成金融違約與損失都跟著增加。暖化若失控，在本世紀末全球累積的GDP損失將高達25％。

為扭轉此態勢，人類必須在2050年達到淨零排放，才能將地球增溫控制在攝氏1.5度。因此，全球主要的金融業成立「格拉斯哥淨零金融聯盟」（GFANZ），希望透過新的商業模式與投融資工具，協助全球經濟朝向淨零排放轉型。

目前全球已有超過130個地區宣示淨零排放目標，包括台灣。台灣最大的課題是能源轉型，金融業應扮演導引資金的功能，來支援龐大再生能源基礎建設的資金需求。透過創新的投融資工具，讓更多資金參與轉型工程。

證買中心債券部經理林裕崇表示，櫃買中心於2017年起陸續建立台灣綠色債券、可持續發展債券與社會責任債券櫃檯買賣制度，並於2021年整合為永續發展債券專板。

截至2022年7月底，永續發展債券發行總量達新台幣3,467億元，檔數達118檔（包含綠色債券91檔；社會責任債券9檔；可持續發展債券18檔）。

為深化永續發展債券市場，櫃買中心於2022年7月8日推出可持續發展連結債券（SLB）櫃檯買賣制度，SLB無限制資金用途，資金運用更有彈性，同時債券本息條件連結企業永續目標，更可有效協助企業落實ESG承諾。

新光金融控股股份有限公司資深協理侯志宗表示，新光金控將透過策略規畫與風險管理，鑑別氣候議題的風險與機會對財務狀況的影響，逐步從內部建立綠色金流的共識，同步透過財務碳排的盤點與控管，建立一致性溝通平台，更進一步向外推動引導被投資企業減碳或轉型，藉以有效達成永續金融去碳化目標。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務副總經理李介文指出，淨零排放已成為全球共識，企業在轉型過程中可能需要財務資金，可應用如綠色債券、可持續債券等協助企業籌措資金。