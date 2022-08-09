台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）9日公告，7月份自結合併營收為新台幣11.03億元，較去年同期增加44.45％，累計自結合併營收68.81億元，較去年同期增加51.44％。

榮剛7月營收突破11億關卡，達11.03億元，創下史上次高紀錄。榮剛表示，第一、二季接單暢旺，加上產品售價提升，使得營收已連續5個月站穩10億大關。由於第二季接單滿載更優於第一季，第二季接單會從第三季起陸續交貨，因此公司看好第三季營運表現可望更加亮眼。

兩年一度的航空業盛會英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）先前受到新冠疫情影響，於2020年取消，今年7月18日恢復舉辦，2018年展覽期間完成超過1920億美元的交易，外界預測今年的交易金額不容小覷。航展期間，波音成為取得最多訂單的單一廠商，共取得283架飛機訂單。

榮剛指出，波音上半年交機數已達去年全年交機數的64%，此外，以波音、空巴的在手訂單及交機量做比對，可發現訂單量為2018年高峰產量的6到8倍，加上此次法恩堡航展系統廠各有斬獲，顯見航太產業前景看好，復甦力道強勁，與公司航太接單量額逐月增加的趨勢完全吻合，公司對未來航太市場成長樂觀以待。