可成(2474)公布七月集團合併營收為28.21億元，較六月22.03億元，月增28.1%；較去年同期34.71億元，年減18.7%。累計前七月集團合併營收為新台幣153.21億元，較去年同期265.02億元，年減42.2%。

七月營收月增主因組裝廠客戶陸續復工，加上訂單遞延，第三季起加快出貨速度。營收年減，則因去年同期供應鏈限制雖已浮現但尚未明顯惡化，大陸疫情亦屬可控，相對高基期所致。

可成表示，相較2021年缺料衝擊整體供應鏈及公司營收表現，物流/運流與通膨則為今年重要變數。俄烏戰事及中國封控干擾運流，導致供應鏈庫存壓力；高通膨壓縮市場消費力，壓抑需求成長動能，觀察各產業對2022下半年旺季看法趨於謹慎。因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司將持續關注總體環境及市場供需變化，審慎管理並動態調整庫存水位。展望未來，來自新領域/新產品/新客戶的貢獻，可望對公司營收/獲利有所挹注，惟仍需密切觀察地緣政治、疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。