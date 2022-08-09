德國生物技術公司BioNTech(BNT)周一重申和維持了今年的疫苗營收預期，並表示，預計最早將在10月交付適用於Omicron病毒的疫苗，將有助於刺激第四季需求。
由於西方國家民眾多數已經接種三劑或四劑疫苗，所以疫苗的需求正在減少。
然而針對Omicron病毒的加強劑，預計在秋季會推動新的需求，BNT說，兩款改良的疫苗將及時在秋季推出。
BNT在第二季的營收和獲利均下滑，皆年減約40%，分別降到32.0億歐元和16.7億歐元。
該公司重申了2022年疫苗營收為130億至170億歐元，將低於去年的190億歐元表現。BNT的合作夥伴輝瑞(Pfizer)在七月底時預估全年疫苗營收為320億美元。
財務長Jens Holstein說，今年以來的強勁業績表現，公司正順利地走在先前財測指引的路徑上。
該製藥廠也承認，天然氣供應短缺，對業務營運存在一些不確定因素。天然氣是投入於新冠疫苗的生產過程。該公司也表示，預計目前不會受到供應短缺的影響，並正採取一些措施，減輕風險。
BNT和輝瑞在七月對歐洲藥物管理局(EMA)提交了針對BA.1亞型病毒改造過的疫苗，等待批准。
另一組由美國藥物監管單位推薦的、針對BA.4和BA.5亞型病毒的疫苗，本月將開始臨床測試，預計最早在10月可以開始出貨。
BioNTech周一在法蘭克服股市下跌8.8%，報165歐元。在那斯達克跌7.5%，報169.3美元。
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