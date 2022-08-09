晶圓代工廠世界(5347)公布2022年7月自結合併營收46.62億元，較6月54.95億元新高減少15.16％、仍較去年同期36.77億元成長達26.78％，創同期新高、歷史第四高。累計前7月合併營收334.55億元，較去年同期230.13億元成長達45.38％，續創同期新高。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，7月營收較6月新高下滑，主因晶圓出貨量減少。目前客戶庫存調整影響確定會持續至第四季，明年狀況還看不清楚，需視市場變數而定，不排除庫存修正將持續至明年上半年。

由於客戶因應終端需求降低而積極調整庫存，導致訂單能見度及稼動率下滑，世界先進先前法說時預期，第三季營收將介於129～133億元，季減約13.1～15.7％、年增約8.6～12％。毛利率下滑至44～46％、營益率下滑至32.5～34.5％間。

世界先進表示，目前訂單能見度降至約3個月，預期第三季稼動率將降至81～83％（low-80%）。今年資本支出估約230億元，較先前約240億元小減4％，全年產能仍估增9％、達約314.8萬片8吋晶圓，晶圓五廠2萬片產能則預期延後至明年下半年開出。

美系外資認為，世界先進第三季稼動率預期遠低於聯電及力積電，顯示面板驅動IC及功率IC兩大應用需求疲弱，營收展望遜於市場預期。由於今年晶圓總產能仍將增加9％，未來一年可能稼動率更難滿載，維持「持平」評等、目標價自80元降至75元。

日系外資則預期，在功率離散元件需求減弱前，半導體產業下行周期將不會觸底。世界先進雖表示不會降價，但可提供即期接單，將有助支撐稼動率表現，對此調降明年每股盈餘預期20％，並調降明年本益比估值，將目標價自136元調降至70元、維持「中立」評等。