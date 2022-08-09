第三季終端市場不確定性進一步增加，品牌業者持續管控庫存，面板雙虎公布7月營收如預期旺季不旺，且下降幅度不小，友達(2409)7月營收跌破200億元，來到173.31億元，月減15.8％，年減47.7％；群創(3481)7月營收157.6億元，月減18.3％，年減51.1％。

累計前7月營收，友達為1618.43億元，年減23.6％，群創為1435.48億元，年減31.4％。

出貨量部分，友達7月面板總出貨面積達130.1萬平方米，較6月減少17.9％。群創7月大尺寸合併出貨量共計825萬片，月減26.2％；中小尺寸合併出貨量共計2297萬片，月減24.4％。

研調公司預估，第三季TV面積供需比為15.3％，各尺寸皆呈現供過於求狀況，且TV報價已跌破現金成本價，預期8月跌幅將收斂。MNT/NB則遭遇終端需求低迷，同時庫存積壓高，預期面板報價跌幅擴大。全球面板廠啟動減產，一般預料TV報價第三季可望落底，但因跌破現金成本價格，使得下半年營運都將相當大的承受壓力。