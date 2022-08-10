工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年7月合併營收達新台幣96.00億元，月減7.6%、年增38.1%；累計2022年1至7月合併營收達新台幣607.99億元，年增21.7%，7月、前7月營收皆改寫歷年同期新高的優異佳績。

樺漢表示，受惠於三大事業體之業績強勁彈升，包括工控設計、品牌通路、系統整合其7月營收的年增率分別為20%、13%、73.2%，其中在工控設計方面，儘管少數電源、車用、5G等IC元件仍有長短料問題的影響外，在大部分缺料狀況已緩解、物流運作順暢下，催動歐美市場之智能零售、智慧金融、娛樂博奕等客戶的產品拉貨力道提升，加上系統整合加大在智慧城市方案、先進製程設備等市場的接單動能，帶動設備出貨與服務需求進一步揚升，三箭業務齊發，帶動樺漢集團營運表現不畏全球經濟與景氣逆風，7月營收遞出年增38.1%高成長，且連續18個月單月營收寫出年增率正成長的優異成績。

樺漢進一步表示，在個體方面，來自歐美市場的業績持續增溫，匈牙利的布達佩斯工廠也已於7月中正式啟動，有望於8月起為集團的產能規模添材加火，再加上樺漢科技獨創的雲地整合事業之「硬軟整合、雲網結合」ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)一條龍服務持續開展；如何擴大雲端服務訂單，以美國娛樂博弈客戶需求為例，根據美國博弈協會(American Gaming Association, AGA)指出，iGaming 2021年在美國合法的六個州產生了美金9.7億元的博彩稅收入。

另外《Fortune Business Insights》發布的預測報告，預期全球線上博彩市場規模到2028年將達美金1582億元，主要客戶為搶占更多市場份額，除了積極與樺漢針對大、小型服務機台進行技術設備升級外，亦商討將地端數據上雲進行資料分析演算，提高效能優化、數據加值、智能運用等市場競爭力，有助樺漢第四事業體「雲地整合」的業務拓展，也隨著客戶訂閱式服務拉升，持續優化未來營運表現。