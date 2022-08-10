台達電(2308)7月合併營業收入為341.41億元，月增6%，再創單月歷史新高，台達電董事長海英俊表示，第3季就季節性是比較好的季節，整體來看，第3季及第4季都還不錯，希望下半年會比上半年好。

電動車、伺服器等零組件訂單強勁，且半導體元件供應趨於正常，台達電7月合併營收341.41億元，月增6%，年增29%，再創單月歷史新高，累計前7月合併營業收入為2066.76億元，較110年同期成長16%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔7月營收60%，基礎設施佔比約26%，自動化約佔14%。

展望第3季，海英俊表示，第3季就季節性是比較好的季節，就各產品來看，伺服器及資料庫中心電源還不錯，電動車因為晶片缺料緩解，6月銷售快速攀升，下半年會比上半年好很多，樓宇自動化及風扇還不錯，網通去年受晶片缺料影響，但今年缺料好很多，今年上半年成長30%，預計下半年也差不多；至於NB跟消費性有關比較的狀況不太好，不過公司Chromebook做得比較少，下半年NB基本需求還在，受到影響不會太大。

在IA(工業自動化)部分，海英俊表示，由於大陸市場佔IA業務比重達50%，大陸上半年封城及還有房地產狀況不佳，整個大陸市場還沒恢復，所幸美國要把製造拉回美國，也通過很多法案，美國市場應該會上來，希望下半年能比上半年好一點。

近期材料價格及供應趨於穩定，台達執行長鄭平表示，下半年材料成本會比上半年好，但毛利率主要是看產品組合，我們跟客戶提高價格談得差不多了，只是生效日期不同，現在大陸廠區運作正常，整體來說，隨著產能提升及材料供應趨於正常，毛利率應該會好一點。