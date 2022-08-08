全球宏觀經濟逆風，通膨居高不下，台塑四寶針對第三季釋出最新展望，普遍偏向保守預估，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)均認為第三季營收恐相較第二季再進一步下修。油價部分，台塑化(6505)認為，原油需求減少，加上供給持續增加，將預期8月油價維持弱勢。

台塑表示，由於全球通膨居高不下，各國陸續升息對抗高通膨，消費者可支配所得減少，購買力減弱，且全球疫情反覆，需求萎縮，石化產品價格走跌，市場展望轉趨保守，加上台塑配合台塑石化OL-2歲修，第3季開工率低於第2季，產銷量減少，因此，在價、量齊跌下，維持與先前看法，預期第3季營收比第2季減少。不過，第3季有62億元現金股利挹注獲利，稍可彌補本業利益的下滑，將持續關注俄烏戰爭與疫情的後續發展、歐美升息對全球經濟的影響，適時調整營運策略。

南亞表示，8月預計伺服器及車用載板訂單的支撐下，電子材料及載板等營收略增；丙二酚因下游客戶停車定檢，交運量降低，營收減少；乙二醇因價格下跌，部份產線持續減停產，營收減少，整體來說，8月營收將較7月略增。展望第3季營收，電子材料/產品因第二季大陸封城，影響交運，基期較低及高階材料需求支撐下，營收略增；部份化工產品價格已觸及成本線，將視市況實施減停產因應，化工產品營收減少；聚酯產品因美國地區受通膨影響，消費動能減弱，加上服飾品牌進入季節交替淡季，營收減少，故整體預計第三季營收略減。南亞進一步表示，現階段市場持續受通膨及全球利率上升影響，終端消費疲弱，供應鏈庫存高，產品價格下滑，部份化工產品售價已觸及成本線，同業開始減停產，市場供需狀況仍需時間調節，市況偏保守。

台化表示，預計8月合併營收將下修，比7月減少，不過預估市場稍微回溫，銷售量有小幅成長。展望第三季，合併營收也如先前預估一樣，將比第二季減少，量、價皆有較大幅度的下滑，其中量的影響較大，不過，市場近日有些轉折，下游心態略為修正，聚酯纖維終端客戶進行了一定程度備貨，產銷率轉好，但是仍然要關注終端訂單的改善情形及力度。而塑料方面，價格大幅滑落，業者虧損已經減產因應，低價促使下游少量開始備貨因應需求，市況稍稍見到築底的曙光。通膨、升息使市場信心薄弱，原油價格牽動著市場，上週原油 大跌石化產品跟跌，都是近期的常態，油價目前主導著石化塑膠業者的景氣。

台塑化表示，目前部分利比亞油田開始復工，利比亞原油出口從40萬桶/日恢復至100萬桶/日，且全球煉廠逐漸進入檢修期，原油需求減少，加上產油國供給持續增加，將使原油庫存逐步建立，預期8月油價維持弱勢，但下旬大西洋颶風活動可能增加，提供油價下檔有所支撐。台塑化煉油廠8月煉量預計50.4萬桶/日(93%)，第3季平均50.7萬桶/日(94%)，輕油裂解廠OL#2進行年度定檢，其餘兩套輕裂廠預計產能利用率為80%。