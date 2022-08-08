台塑四寶公布7月營收表現，受到全球全球通膨高漲及產業鏈庫存調整，四寶營收均相較6月下滑，且衰退幅度均達雙位數，台塑、南亞、台化以及台塑化月衰退幅度分別為16.7%、13%、14.3%以及13.4%。

台塑(1301) 7月合併營業額199.36億元，月衰退16.7%、年衰退10.8%，銷售量、價都減少。台塑表示，7月如原預期配合台塑化(6505)OL-2歲修，開工率降低，產銷量減少，加上全球通膨高漲及產業鏈庫存調整，需求持續萎縮，客戶購料保守，因此，7月各產品銷售量合計比6月減少5.9萬噸。銷售價差方面，由於歐美持續升息，各國陸續跟進，引發全球房地產、家電及電子等產業景氣疲弱、終端消費需求低迷，拖累石化產品市場行情，故台塑7月各產品價格都比6月下跌，幅度介於5~10%。

南亞(1303)7月合併營收279.7億元，月衰退13%、年衰退24%。南亞表示，7月營收與先前預估的持平的看法有差異，主要是EG因虧損而大幅減產，以及BPA銷售量、價大幅下修，致整體營收比6月減少。另外，其他產品與6月比較各有增減：電路板需求良好，營收增加、環氧樹脂反應原料成本調降售價、聚酯產品因美國國慶交運量減少。

台化(1326)7月營收312.49億元，月衰退14.3%、年成長3.3%。台化表示，7月營收相較6月衰退，主要是因市場消費力道減弱，下游需求緊縮，SM、酚酮、PS、ABS、PP、PTA，合計影響31.5億元；受煤價高漲，降低發電機組運轉時數，影響2.3億元，另外，ARO-2去年安排定檢，今年產銷正常，PX售量及萃餘油回售台塑化增加，合計影響7.2億元；BZ減少自用增加外售，影響4.2億元。

台塑化(6505) 7月合併營業額765.88億元，月衰退13.4%、年增加42.3%。台塑化7月原油煉製量1579.5萬桶，比去年同期增加250萬桶，產品總銷售量1613.9萬桶，比去年同期增加135.8萬桶；售價方面，7月產品平均售價121.0美元/桶，比去年同期增加40.4美元/桶，主要係杜拜原油平均價格比去年同期上漲30.2美元/桶，以及外銷油品價差比去年同期增加所致。烯烴事業部份，7月乙烯產量16.6萬噸、產能利用率61%，比去年同期產量24.1萬噸(產能利用率88%)減少7.5萬噸，主要係第二套輕油裂解廠因石化下游需求疲弱停車降量所致，產品總銷售量42.0萬噸，比去年同期58.9萬噸減少16.9萬噸；售價方面，7月全產品平均售價比去年同期增加62美元/噸。