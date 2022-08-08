群聯(8299)7月營收月增、年減，為歷史同期次高，執行長潘健成認為，目前半導體產庫存問題主要來自於需求趨緩，故隨著廠商積極庫存化下，預估市場將慢慢恢復正常供給水準。

群聯7月營運結果，月成長1.09%、年衰退2% ，為歷史同期次高:累積前7月營收達387.34億元，年成長達13% ，為累計同期新高。

群聯7月與去年同期比較，SATA與PCIe SSD控制晶片總出貨量成長將超過12%，工規控制晶片總出貨量成長將近38%，持續穩定成長。此外，年度累計至7月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年增長率將近33%，記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長超過4%，雙雙均刷新歷史同期新高。

執行長潘健成說明，近期市場熱議的半導體產業整體庫存水位偏高的狀況，主要是市場需求趨緩(Market Under Demand)，銷貨速度變慢所導致，而非市場供給過剩所造成。換言之，目前造成通貨膨脹的因素有很多，但只要所有廠商積極去化庫存，貨物價格高漲的問題也將獲得紓解，而通貨膨脹的狀況也可能因此改善，整體市場也將逐漸恢復正常的供需水準。

潘健成接著強調，雖然市場因需求趨緩造成整體庫存水位上升，但這對於群聯而言並非新鮮事；群聯反而將逆勢持續擴大研發支出，繼續強化產品線應用與增加更多的策略夥伴，待未來景氣回溫時，將較同業掌握更多的成長機會。