伴隨塑化廠降低產能操作率，減緩虧損壓力，塑化報價震盪築底，亞聚（1308）7月營收9.69億元，月年雙增8.39％、18.04％，創歷史單月次高紀錄；華夏（1305）7月營收15.6億元，月增4.48％，年減14.76％。

不過，台聚（1304）、台達化（1309）7月營收分別達56.58億元、15.87億元，月減7.86％、12.7％；年衰退5.63％、6.49％。

第二季受制大陸防疫管控衝擊，塑化行情價量受阻，台聚集團獲利除亞聚因第二生產線獲准復工，搭配EVA攀揚助力，獲利季增翻倍，推升上半年EPS1.17元，其餘均處衰退局勢。

其中，台達化第二季獲利季減36％，上半年EPS為1.11元；台聚獲利季減34％，上半年EPS為0.83元；華夏因第二季PVC報價趨緩、成本壓縮利差空間，營運轉虧，每股虧損0.16元，上半年EPS縮水至0.62元。

受到模組廠拉貨趨緩，EVA報價自6月起趨緩、走降。台塑（1301）第三季安排麥寮及寧波EVA廠歲修，台聚因產線故障停工一個月，惟亞聚維持全產全銷，使供應端亦略有縮減。

廠商認為，近期太陽能相關材料價格高漲，影響廠商拉貨趨緩，加上時序進入傳統鞋業需求淡季，使EVA報價上攻不易，目前第三季市況偏淡。第四季進入傳統政策做多旺季，EVA市況或有望反轉。