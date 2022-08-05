文史類得獎者王陸森帶領學員進行古蹟巡禮，為參與者導覽解說課程。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府今年訂定「台中市推展客家文化有功人員及單位表揚要點」，表彰台中市推展客家文化發展具卓越貢獻的個人、團體、機關學校、績優承辦人員，經教授、專家評選，首屆得獎者共29位，將擇期辦理表揚活動。

市府客委會主委江俊龍表示，台中市首次以市府名義辦理對9大類客家事務，包含客家語言、學術、文史、文學、藝術、公共事務、海外推廣、文創產業及客庄創生環境營造具貢獻的個人、團體、機關學校、績優承辦人員遴選，由市府客委會邀集7位教授及專家，評選出包括個人獎、團體獎以及機關獎共29位得獎者。

得獎名單中共15位奪個人獎，包含語言類：邱薏蓁、張艾華；學術類：羅月鳳、劉懷仁；文史類：王陸森、劉益昌；文學類：廖沛林、陳米英；藝術類：曾清和、鄭淑雲；公共事務類：李品瑱、張憲文；文創產業類：葉碧蓮、趙子維；客庄創生環境營造類：吳哲銘。

6團體榮獲團體獎，包括豐原區翁社社區發展協會、台中市客家文化協進會、台中市大屯客家協會、石岡區和盛社區發展協會、新社區中和社區發展協會、東勢區上城社區發展協會。8個機關或承辦人員拿下機關獎，包括石岡區公所、東勢幼兒園、地方稅務局東勢分局、東勢區新盛國小、石城國小；績優人員類：王毓芝、沈秋宏、郭秋嫦等。

客委會表示，文史類得獎的教授劉益昌是中研院研究員、成大教授，著有專業論文、考古遺址報告400篇、撰述《台灣的考古遺址》(1992)等多部通論性台灣考古學圖書。鑑於國內對客家文化或客語理解具危機與急迫性，他講授「台語台灣史」課程時，也會同時採用客家、台語教授各項考古學的台灣史知識；而老師王陸森也有28篇文史相關論述，追朔客家蹤跡、考究深入，致力於客家文史深耕。