根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)電競筆電2022上半年以29%市佔率稱霸南美市場，年增率以14%超越業界近3倍（均值5%）；其中，巴西及哥倫比亞市場在上半年亦以57%及31%市佔率持續坐當地銷售冠軍，顯見宏碁電競筆電風靡南美市場。

宏碁旗下Predator電競品牌深獲全球玩家的喜愛，長期致力於創新研發設計，獨家的散熱技術以及強大的運算效能提供玩家最新穎、最先進的技術；近期更推出的3D電競筆電Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，讓玩家無需配戴3D眼鏡，即可體驗3D立體遊戲世界，滿足玩家全方位的遊戲體驗，暢遊電競遊戲大作。

宏碁第二季合併營收723.22億元、年減逾9％，稅後純益年減40.5％、降至17.24億元，每股稅後純益（EPS）0.58元。第二季在接連受到中國華東封控及俄烏戰爭、高通膨、美升息等亂流空襲下，歐、美、中市場需求大幅走弱，PC產業消費端動能消退，供需出現反轉。

不過在電競筆電方面，宏碁上半年以29%市佔率稱霸南美市場，年增率以14%超越業界近3倍（均值5%）。