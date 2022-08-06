經發局今天在豐原第一公有零售市場，舉辦「美味豐原 歡慶八八」市場行銷活動，因這裡是豐原人在地採買的大據點，也是許多家庭、親子間的共同回憶。(陳世宗攝)

21世紀逛傳統市場不再只是媽媽們的專利，為鼓勵男性朋友陪伴家人走入傳統市場，體會太太、媽媽的辛勞，或展現其採買家庭日常生活所需之食材、日用品時，可能比女性更懂詢價或比價的才能；中市經濟發展局6日舉辦「美味豐原 歡慶八八」市場行銷活動，以消費滿額參加刮刮樂，帶回市場特色產品，及摸彩抽市場福袋等大獎作為促銷主打，讓每位消費者買滿整個菜籃，心滿意足地回家。

經發局長張峯源表示，鑑於上半年新冠肺炎疫情升溫，多數民眾減少出門採買，或改變消費習慣向外送業者訂購生鮮食材，嚴重影響市場經濟。為鼓勵民眾再度走入傳統市場、活絡市場經濟，特別於父親節前，以歡慶行銷方式，鼓勵市民參與市場活動。

經發局指出，傳統市場在台灣民眾生活中，具有鮮明的意象與記憶，亦是連結親子關係的一道橋樑。今天活動是今年市場行銷活動的第一場，且適逢父親節將至，特別選在豐原第一公有零售市場，此處是豐原人在地採買的大據點，有著悠久歷史背景，亦是許多家庭、親子間的共同回憶。

經發局表示，經發局近年亦積極投入經費改善豐原市場硬體建設，如電梯汰換工程、公廁修繕、防疫施設改善工程等，透過硬體建設的汰舊換新，讓民眾有更加便利快速、安全的購物環境。

今天活動好康眾多，推出名攤產品刮刮樂，民眾於市場所屬攤商消費滿額，即獲得限量刮刮卡，刮出市場知名產品，如營養牛奶棒、粉粿、米苔目夏日甜品組合、綠色蔬菜包等；或於經發局粉絲專頁指定貼文按讚留言，現場出示手機，即獲得限量50元抵用券，等同現金可直接於市場內攤位使用。