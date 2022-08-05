人民幣兌美元中間價報6.7405，較4日報6.7636，升231個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。
此為連續第8日進行該規模操作，完全對沖當日到期，本周則小幅淨回籠60億元。
路透統計，公開市場本周共有160億元逆回購到期，1日和2日每日各到期50億，3日至5日每日均為20億元。
人民幣兌美元中間價報6.7405，較4日報6.7636，升231個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。
此為連續第8日進行該規模操作，完全對沖當日到期，本周則小幅淨回籠60億元。
路透統計，公開市場本周共有160億元逆回購到期，1日和2日每日各到期50億，3日至5日每日均為20億元。
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