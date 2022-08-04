人民幣兌美元中間價4日報6.7636元，升值177個基本點。上一交易日中間價6.7813元，上一交易日官方收盤價6.7549元，上日夜盤收報6.7597元。
香港信報報導，人行4日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，4日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。此為連續第七日進行該規模操作，仍完全對沖當日到期。
據路透統計，公開市場1日當周共有160億元逆回購到期，8月1日、2日每日各到期50億元，3日至5日每日均為20億元。
人民幣兌美元中間價4日報6.7636元，升值177個基本點。上一交易日中間價6.7813元，上一交易日官方收盤價6.7549元，上日夜盤收報6.7597元。
香港信報報導，人行4日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，4日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。此為連續第七日進行該規模操作，仍完全對沖當日到期。
據路透統計，公開市場1日當周共有160億元逆回購到期，8月1日、2日每日各到期50億元，3日至5日每日均為20億元。
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