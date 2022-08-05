純網銀將來銀行為歡慶客戶數快速突破10萬戶且持續穩健成長，宣布8月特別加碼推出指定通路最高回饋10％的刷卡優惠專案，凡持「將將卡」至速食、生活消費通路、美妝、手搖飲及早餐店等近百個知名品牌，即可享回饋最高10％優惠。

同時，將來銀行暑期活動「將來超夏趴」回饋滿滿，包括推出利率1.58％起的信貸專案，及存款利率最高3.1％的優利活儲，均挑戰市場最優回饋，無論是存款、貸款、支付專案均在市場引起極大迴響。

將來銀行觀察，開業至今20～40歲的青壯年族群占全行存戶逾6成，亦反應在「將將卡」使用行為上，青壯年族群累積簽帳金額占比高達64％。因此，此次針對青壯年常去的近百個知名品牌，8月推出不限名額、無需事前登記即再加碼5％回饋的快閃活動。

由於「將將卡」原本已有每月1+4％、上限200N點的刷卡回饋，此次將來銀行8月多加碼100N點的特定通路5％回饋，總計加碼點數衝上300N點，超過金額仍享有1％無上限N點神回饋，回饋率高達10％。

同時，國人飼養毛小孩的比率日益增加，將來銀行亦規畫今年在手機開辦寵物險在內的各式投保業務，此次開國內同業之先，一口氣將逾20家寵物商店納入回饋最高10％行列內，替未來即將推出的寵物險「暖身」。

而將來銀行推出的信貸方案為一段式利率、最低1.58％起，且開辦費僅399元，持續挑戰市場最低價，甚至比升息後的房貸利率還低。將來銀行指出，此專案已延長至8月底，有資金需求的民眾，可把握升息循環趨勢下的省利良機。

此外，「將來超夏趴」推出的最高3.1％活儲優惠，因不限定適用資格、無需解任務，所有存戶皆可享有，相較於升息後的同業活儲帳戶0.205％，利率優惠更逾15倍，同樣廣受網友歡迎，臉書、批踢踢等網路社群討論均對此給予極高評價。