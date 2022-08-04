卡迪那德州薯條拜拜箱茄汁口味，119元。（全聯提供）、

全聯OREO小瓜呆綜合捲心酥，169元。（全聯提供）

再過一個禮拜就要迎接中元節到來，全聯福利中心為衝刺買氣，線上線下於指定日期祭出加碼，尤其「PXGo!全聯線上購」使用PX Pay儲值金，每滿1000元贈1000福利點，同享滿月紅利，合併計算更勝實體門市的11%福利點回饋。此外，「PXGo!全聯線上購」自8/5起連續8天，推出「一抽入魂有保庇籤詩」免費抽獎遊戲，中獎率100%，有機會抽到整單免費。

全聯指出，去年中元檔期業績破百億元，主力銷售商品為飲料、罐頭、麵製品、休閒食品等乾貨類別，為成長力道最強勁品類。今年中元商品不論線上線下都祭出破盤價，如食品、用品、生鮮皆有多樣買一送一，最低下殺5折起，目前開檔至今業績已較去年同期成長10%；另受惠天氣炎熱加持，帶動冰品與飲料業績同步飛揚，已較去年同期成長超過15%，期望接下來在中元前最後一個周末的加碼回饋下，整體業績可望超越去年。