輔信科技(原名浩鑫)(2405)第二季三率三升，EPS 0.11元，為近五年同期最佳表現。上半年稅後淨利為4222萬元，EPS為0.12元。

輔信第二季合併營收新台幣4.96億元、營業利益2895.2萬元、稅後淨利3780.7萬元，年增率分別為13.18％、89.58％與1436.25％，每股稅後盈餘（EPS）0.11元。

輔信第二季中高階應用及工業電腦搭配子公司醫材產品出貨順暢，帶動毛利率41％、營益率5.83％與稅後淨利率7.62％，較去年同期成長的綜效，繳出三率三升成績。

輔信第二季成長動能來自產業經濟活動於零售、服務及公共設施等領域加速數位轉型，公司產品終端應用於安全監控、自動控制、智慧零售等相關領域，推升中高階產品成長力道，搭配子公司暄達醫學的醫療氣墊床、負壓傷口治療機及耗材穩健出貨，綜合帶動毛利率、營益率與稅後淨利率的良好表現，每股稅後盈餘（EPS）0.11元。

輔信上半年雖因國際運輸成本及華東封控影響，致使營業費用增加，然公司挾高附加價值產品線，拓展多元應用領域，中高階機種銷售爬升有助營收與獲利。下半年新產品除了醫療Panel PC外，還有針對AI視覺應用、Edge運算、多螢幕拼接及支援網路影像監控等應用的機種上市。子公司暄達醫學，上半年略受運輸影響而有出貨遞延，但市場需求不減，產線仍維持滿載，而負壓傷口治療機亦已獲得慈濟、北榮、新光、振興、三總及國軍醫院等醫療中心使用，相關耗材亦穩健出貨。

隨著公司朝向集團化與多元化邁進，輔信科技可在電子技術、製造流程、海外拓展方面為暄達醫學提供優化效益。雙方發展各自專業領域產品藍圖之時，亦持續在醫療器材產品上進行IoT整合應用方案的研發合作，預計於暄達醫學海外子公司陸續完成設立後，屆時將可透過海外子公司在地化的行銷、業務與技術支援，深化市場的開發與經營。長遠而言，更可提升海外市場運營的效率，為暄達帶來新業務的拓展機會，進而推動集團朝向科技醫療應用領域的發展。