廠務工程設備大廠帆宣(6196)受惠客戶積極投資擴產，2022年第二季稅後淨利躍增至4.9億元，每股盈餘（EPS）2.52元，雙創歷史次高。累計上半年稅後淨利8.58億元、每股盈餘4.41元，雙創同期新高。法人看好帆宣第三季營收再創高，下半年營運可望優於上半年。

帆宣2022年第二季合併營收創118.23億元新高，季增達22.3％、年增達47.6％。毛利率雖「雙降」至10.68％，但營業利益6.73億元，季增達23.04％、年增達53.4％，連2季創高，使營益率「雙升」至5.69％，改寫歷史次高。

在營收規模及本業獲利同步創高下，帆宣第二季歸屬母公司稅後淨利4.9億元，季增達33.16％、年增達21.99％，每股盈餘（EPS）2.52元，均創僅次於去年第四季的歷史次高。

累計帆宣上半年合併營收214.91億元、年增達47.41％，創同期新高。毛利率雖自11.38％降至10.98％，但營業利益12.2億元、年增達64.8％，創同期新高，營益率5.68％登近18年高點。歸屬母公司稅後淨利8.58億元、年增達40.83％，每股盈餘4.41元，雙創同期新高。

投顧法人指出，帆宣因毛利較低的廠務工程營收貢獻提升，使第二季毛利率較首季下滑，但毛利率及獲利表現均符合預期由於晶圓代工大客戶訂單需求暢旺，帆宣預期半年內在手訂單均可維持約600億元高檔，亦不排除再創高。

展望後市，隨著建廠進度進入認列高峰期，投顧法人看好帆宣第三季營收可望再創高、第四季持穩高檔，下半年可望優於上半年，在手訂單維持高檔亦隱含明年營運展望維持樂觀，維持「買進」評等、目標價147元。

另一家投顧法人亦認為，雖然半導體供應鏈面臨短期修正，但中長期結構性需求續強，產能供給仍吃緊。晶圓代工龍頭持續加速擴產進度，今明2年資本支出均逾400億美元，可望同步帶旺帆宣營運動能，營運看旺到明年，維持「買進」評等、目標價160元。