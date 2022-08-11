檢測廠商公布第二季財報，在市場需求強勁及5G等趨勢不變，耕興(6146)、東研信超(6840)第二季獲利均創下單季新高，耕興單季歸屬於母公司稅後淨利3.98億元，每股盈餘4.10元，累計上半年每股盈餘7.82元。東研信超單季歸屬母公司稅後淨利0.37億元，每股盈餘1.61元，累計上半年每股盈餘2.92元。

總計耕興第二季合併營收為12.79億元，毛利率56％，營業淨利率37％，歸屬母公司稅後淨利為3.98億元，年增62.8％，每股盈餘4.10元；累計上半年合併營收為25.14億元，毛利率55％，歸屬於母公司稅後淨利為7.58億元，年增53.4％，每股盈餘7.82元。

展望第三季營運，耕興指出，5GNR手機、5G+AIOT應用場域的終端產品在北美市場接單有顯著增加，而網通市場檢測需求更是一枝獨秀，Wi-Fi 6/6E高階機種產品已成市場主流，鞏固第三季的營收及毛利率。但佔公司10％營收的零件事業部，因全球消費性電子產品景氣反轉、終端需求降低，整體供應鏈皆以降低庫存為優先指標，導致零件事業部接單受到些許影響，但8、9月營收應與6、7月相當。

因應通膨物價上漲，為照顧員工生計，耕興7月份調薪幅度是過往年度的一倍，平均約8.5％。同時為補足第三季完工的新產能人力，聘僱成本也會隨著增加。

東研信超第二季合併營收2.3億元，稅後淨利0.37億元，年增22％，每股盈餘為1.61元；累計上半年合併營收4.4億元，營業利益0.69億元，稅後淨利0.67億元，年增8％，每股盈餘2.92元。

公司指出，受惠5G NR、WiFi6/6E市場檢測需求攀升，公司相關檢測訂單大幅成長，加上大陸與台灣實驗室的新增檢測產能皆已投入運作，持續擴大挹注貢獻所帶動，上半年5G NR、WiFi6/6E相關檢測服務占營收比重已分別達10-15％與15-20％，較去年同期顯著提升，在有更眾多產業推陳出新之應用都與無線通訊緊密相連下，預期下半年還會再拉高。

東研信超表示，今年全球NB預估銷量雖不若去年，但主要品牌推出的新機種數量並未減少，尤其去年下半年開始出現的供應鍊「長短料」情況，迫使各家NB業者必須新增無線網卡供應商作為因應，由於機種對應不同無線網卡時，都需要進行額外的檢測時程 ，推升公司NB檢測訂單不減反增；NB業者經此波「長短料」問題後，可能將保持，或繼續新增無線網卡供應商數量，以降低相似風險。

因應檢測訂單持續成長，東研信超去年起已積極投入擴充新實驗室，公司預期，在包含台灣與大陸兩地的新增產能稼動率持續提高，且下半年新檢測量能有望全數投入檢測隊伍下，將帶動公司營收持續成長，下半年營運表現將優於上半年。