財政部公布111年7月全國賦稅收入初步統計，全國賦稅收入7月實徵淨額6923億元，年增1250億元或22%。累計前7月實徵淨額2兆954億元，年增2918億元或16.2%。累計前7月實徵淨額占累計分配預算數123.9%，占全年預算數76.9%。

主要稅目別變動，7月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加845億元、綜合所得稅增加587億元較多，而證券交易稅減少199億元、貨物稅減少35億元。累計前7月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加2626億元、綜合所得稅增加891億元、營業稅增加289億元較多，惟證券交易稅減少614億元、貨物稅減少233億元。

營利事業所得稅7月實徵淨額3150億元，年增845億元或36.6%，累計前7月實徵淨額7158億元，年增2626億元或57.9%，均因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加。

綜合所得稅7月實徵淨額2147億元，年增587億元或37.6%，累計前7月實徵淨額4272億元，年增891億元或26.3%，主因結算申報自繳稅額、盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅皆增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)7月實徵淨額977億元，年增99億元或11.3%，累計前7月實徵淨額3558億元，年增289億元或8.9%，主因進口礦產品、電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

貨物稅7月實徵淨額123億元，年減35億元或22.4%，其中車輛類減少24億元或29.4%，主因國內車廠減產及進口車稅額減少，油氣類減少10億元或17.0%，主因汽、柴油貨物稅調降所致。影響所及，累計前7月實徵淨額850億元，年減233億元或21.5%，其中油氣類減少133億元或26.3%，車輛類減少89億元或19.2%。

證券交易稅7月及累計前7月上市櫃股票平均每日成交值為2713億元、3196億元，相較上年同期為6523億元、5070億元下滑，全月證交稅實徵淨額142億元，年減少199億元或58.3%，證所稅連續7個月負成長；累計前7月實徵淨額1094億元，年減614億元或35.9%。 前7月年減614億元創歷史大量的減速，年減35.9%也寫下95年以來歷史最大減幅。

關稅7月實徵淨額118億元，年減7億元或5.4%，主因小客車進口稅額減少；前7月實徵淨額784億元，年增4億元或0.5%，主因調製食品、機械及電機產品等稅額增加。

土地增值稅7月實徵淨額64億元，年減27億元或29.9%，連續四個月負成長，減幅最大為新北9.7億元、台中9.65億元、高雄3.8億元，因為去年大額案件比較多，而台北增1.19億元，是六都唯一呈現增加。累計前7月實徵淨額596億元，年減53億元或8.2%，新北、桃園、台南減幅較大，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。7月土地增值稅徵起件數4萬2062件，年減3408件或7.5%；累計前7月土地增值稅徵起件數36萬7452件，年減2萬6429件或6.7%。

7月遺產稅實徵淨額24億元，年減16億元或39.7%，累計前7月實徵淨額182億元，年減9億元或4.9%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。