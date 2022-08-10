全家(5903)7月合併營收為82億元，月增9.27%，創下單月歷史新高，展望8月，全家表示，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，且鮮食新品陸續上市，中元、中秋等節日商機掌握，「超級好賣」開店平台搶攻社群電商經濟，皆可望驅動業績成長。

擺脫本土疫情干擾，全家7月合併營收為82億元，月增9.27%，年增20.2%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為513.88億元，年增6.7%。

全家表示，7月透過實體店鋪與線上通路的OMO整合經營，以及掌握炎夏季節商機，帶動一般商品成長15%與鮮食成長30%，隨著盛夏高溫季節指數上升，飲料與冰品業績年增20%，再加上本月各式話題操作的推波助瀾，如中元普渡多元商組、冰品飲料啤酒聯促加價購活動、樂天 桃猿上半季封王優惠等，皆有效推升一般商品成長15%；受惠於持續展店、溫升疫情降所帶動的實體來客增長、全盈+PAY助攻會員點數生態圈擴大，整體業績趨勢走高。

在差異化鮮食部份，本月先後與長榮航空與社會企業芙彤園聯名推出多款新品，帶動現煮飲品、微波主食、輕食、麵包等多項品類成長超過兩成，與人氣插畫家馬來貘聯名的貘貘桃霜淇淋，黑白雙色造型再度洗版社群媒體，話題銷售俱佳，促整體鮮食成長達30%。

截至111年7月31日止，全家便利商店總店舖數達4079家。

「全家」會員數迄今超過1500萬，持續創新優化APP中各式服務，打造OMO便利生活平台。自四月底導入可跨通路支付與累點的全盈+PAY後，會員累兌點即以月增至少一成的速度穩定成長，輔以百大品牌、超過200種商品服務的多元兌點方案，皆有效助攻「全家」會員生態圈擴大及會員黏著度。

展望8月，全家表示，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，都有助帶動人潮出籠與點燃業績動能。且鮮食新品陸續上市，中元、中秋等節日商機掌握，「超級好賣」開店平台搶攻社群電商經濟，皆可望驅動整體業績成長。