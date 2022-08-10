十銓(4967)公布7月營收4.86億元，年減6.36%、月減20.25%，2022年1~7月合併營收37.59億元，年減14.31%。截至目前國內、亞太、南美地區業績皆年成長，然而受俄烏戰爭、通貨膨脹等因素影響市場銷售，消費性市場需求轉弱，連帶記憶體價格下滑，回歸基本面，十銓不畏短期變化，以產品及技術優勢搶攻5G、AI、大數據應用商機，且透過中、高階電競及工控兩大產品線拉升毛利率。

就市場觀察，原廠記憶體價格鬆動，以及先進製程轉進擴大產出，第3季DRAM合約價跌勢將達一至二成。隨SSD價格下跌至甜蜜點，價格相對親民，有助消費者進行轉換或容量升級，十銓SSD產品線容量齊全，抓緊汰換潮以SATA帶動PCIE SSD銷售，導入當地EC通路，積極洽談筆電裝機市場及板卡廠聯名合作，藉由各國重點檔期活動衝刺爭取訂單。

十銓重視創新研發，不斷拓展多元及獨創性的產品及技術，今年持續擴充DDR5產品系列，更針對節能及散熱需求，首創將VC液冷散熱技術使用於工業級儲存裝置中，並以客製化服務內容，來滿足伺服器、資料中心及工業電腦等高效能運算與多工作業需求。展望未來，先前受長短料問題致建置遞延緩解，北美雲端資料中心對伺服器也開始採購，十銓樂觀看待未來資料中心市場的成長動能，將可挹注業績。