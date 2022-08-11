智冠(5478)公布第二季財報，單季合併營收14.45億元，年減17％，歸屬母公司業主淨利1.84億元，年減24％，每股盈餘為1.52元。今年上半年營收受去年下半年起子公司經銷合作業務調整，以及集團內自有產品貢獻有限，累計合併營收29.21億元，年減16％，歸屬母公司業主淨利3.76億元，年減13％，每股盈餘為3.10元。

智冠MyCard數位點數與整合行銷服務穩健成長，搭配實體通路特色化行銷資源，今年亦相繼開啟多款國際遊戲大作合作，並攜手遊戲商全球發行需求，提升東南亞地區服務。

子公司遊戲新幹線代理的古風二次元武俠手遊《指劍江湖》將於8月18日開啟事前登錄，另外還有二次元卡牌RPG手遊蓄勢待發，兩款新作預計於年底前陸續推出。

網龍持續運用旗下原創IP《吞食天地》、《戀愛盒子》、《飄流幻境》以及知名IP《武林群俠傳》、《中華英雄》、《黃易群俠傳》等豐富的IP資源，積極擴展IP合作應用。此外，自行開發中《吞食天地》系列手遊新作，將加入全新機制與NFT收藏賦能等多元玩法，建立完整的遊戲生態。

網路廣告行銷事業群一帆數位，持續引進最新技術與多樣化廣告型態，並運用旗下大數據中心及AI分析模組，提供精準的廣告投放策略與整合行銷方案，服務涵蓋遊戲娛樂、知名電商平台、3C、房地產、健康產業、餐飲品牌等國內外各產業領導品牌，並積極擴展海外市場及不同產業的合作夥伴。

金融科技事業群藍新集團今年上半年在線上代收付交易穩健貢獻下，獲利表現已達近雙倍成長。因應網路購物趨勢，藍新金流平台也將加入多家超商取貨、大宗寄倉及宅配到府等物流選擇，以及更多新形態支付功能，提供網路商店一站式金物流整合服務，並持續優化捐款平台、電子發票、電子收據等加值服務，提供更多服務擴充性與多元便捷應用。

此外，子公司簡單行動支付加速推動線下支付合作建置，陸續推出「ezAIO簡單收」新一代多元收款設備，擴大延伸至移動支付及桌邊服務等實體支付場景。