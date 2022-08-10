美國遊戲開發商Roblox Corp上季訂閱收入不如預期，再次印證在經歷新冠疫情引爆的榮景後，遊戲產業正面臨景氣放緩。受此打擊，Roblox周三盤後股價重挫逾17%，而今年以來，Roblox股價已下跌逾50%。

最近從遊戲機製造商和晶片製造商到遊戲發行商都對遊戲市場將放緩發出警告，熾熱的通膨削弱可自由支配支出，使遊戲業不受衰退影響的想法受到挑戰。

以《越獄》（Jailbreak）和《MeepCity》兩款遊戲打響知名度的Roblox第二季營收年增60%，為5.912億美元。淨訂閱收入（ bookings）為6.399億美元，較去年同期的6.655億美元下滑，亦不及分析師預估的6.444億美元。

第二季經調整後每股虧損30美分，超出分析師預估的每股虧損21美分。

第二季每日活躍用戶數（DAU）年增21%，為5220萬個，但不及市場預期，亦較第一季（5410萬個）下滑。

平均每DAU貢獻的訂閱收入為12.25美元，年減21%。

M Science旗下TMT研究部門主管Corey Barrett表示，消費者的可自由支配支出發生變化，我們看到其影響已經擴及整個電玩遊戲領域，這在免費網路遊戲和手遊領域似乎更為明顯。

此前電玩遊戲發行商Take-Two Interactive Software和藝電（Electronic Arts Inc）已經看衰全年營收前景，晶片大廠輝達（Nvidia Corp）周一警告，因遊戲晶片業務疲弱，第二季營收恐將下滑。

上個月Xbox遊戲機公司微軟公布遊戲事業營收下滑，而PlayStation遊戲機公司索尼下修財測，稱消費者對電玩遊戲的興趣減弱。