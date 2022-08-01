2022台南購物節已開跑，目前市府端出的最大獎為豪華汽車，適逢88節檔期，市府經發局表示，8月活動期間，民眾只要於台南餐飲類別店家消費滿100元以上並登錄發票，不只可獲得100元線上購物金，更有機會抽中2000元吃飯金及SWITCH（任天堂電子遊戲機）大獎，還能同時參加購物節抽獎活動。

為感謝辛苦的爸爸，台南購物節特別推出2大活動優惠，第1波「餐飲我來挺，周周抽吃飯金」活動，自8月1日起至8月25日止，民眾在台南餐飲類別店家消費滿100元以上並登錄發票，同時於官網勾選參加「餐飲吃飯金周周抽」活動，有機會得抽中2000元現金。

市府經發局表示，2000元現金將連續抽4周，每周抽出25名，共將抽出100位幸運民眾，中獎名單於8月每周五（8月5日、8月12日、8月19日、8月26日），採電腦隨機抽出並隔日公告於官網。

第2波「歡慶會員回娘家」，8月1日起至8月31日止，舊會員上官網登錄台南不限類別店家消費滿100元發票，即可獲得100元線上購物金，購物金可至購物節「好物線上購」電商專區選購各項百大好禮及美食小吃，此外還有機會抽中SWITCH大獎，共將抽出2台，並於9月1日電腦隨機抽出。

經發局長陳凱凌表示，台南購物節今年邁入第12屆，會員累積至今已逾10萬人，今年規畫25場線上及線下系列活動，歡迎民眾趁著暑假來台南旅遊，並參加購物節抽獎活動，將大獎抱回家。