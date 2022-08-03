全球工業物聯網領導廠商研華(2395)周三舉行線上法人說明會，研華內外並進迎接AIoT蓬勃商機，以智慧節能訂閱制、跨境電商雙軸策略，迎向2025 AIoT新商機。研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，面對未來的機會與挑戰，研華內外並進、深化布局；對內落實採購流程與庫存調控優化，料件直供策略效益逐步發酵。對外的區域經營策略，已於去年陸續完成區域核心能耐之重整並建立新隊形，深化在地客戶服務能量，使全球服務網更臻完整。

研華以智慧節能事業部(iEMS)出發，WISE-IoT邁向訂閱制經營之重要轉型，研華工業物聯網事業群副總經理林清波表示，研華投入WISE-IoT領域多年，擁有深厚物聯網硬體產品、軟體平台與行業集成模組整合及落地經驗。為迎接下一個十年AIoT的高速成長，研華WISE-IoT將積極轉型成軟體「低代碼訂閱制」作為其發展大戰略，並以ARR(Annual Recurring Revenue；年度經常性收入)之商業模式，提升營收來源之穩定度及可預期度，使其整體營運結構更趨穩健。同時發揮核心軟體的優勢支持行業軟體發展，並偕同外部共創夥伴進行行業應用開發。

為全力發展訂閱制業務，同時迎接全球淨零節能大趨勢，研華將擴大投入智慧節能(iEMS)事業，推出低代碼(No Code/Low Code)之完整解決方案，滿足企業客戶能耗監控、減碳績效、淨零路徑、節能成本等管理面及廠務面的需求。同時，也將於自家兩岸生產製造中心首先導入方案，以作為智慧能源示範基地，展現進軍智慧節能領域的企圖心。

此外，就少數大型指標客戶之客製需求，研華將集結集團資源，在組織上成立IoT.SENSE團隊，選擇性承接指標專案，深化與系統整合商之協同及分包合作。

研華也建構IoTMart跨境電商平台，完善AIoT生態體系數位轉型，研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍指出，疫情造就遠距、零接觸商機蓬勃發展，對工作、製造、商業模式等產生巨大變革。為全球物聯網產業注入新動能，研華瞄準零接觸商機，建構IoTMart 2.0跨境電商平台，運用數位平台及精準行銷引領銷售全數位化轉型。憑藉物聯網技術優勢，研華高度連結線上線下平台、全球發貨倉及後台系統，從下單至出貨無縫接軌，提升客戶購買體驗。

面對未來跨境電商的龐大商機，研華不僅深化與區域分公司協同經營、拓展潛在新客戶，更盼晉身為工業數位商品平台及服務租賃提供商，與共創夥伴偕同銷售、擴大綜效，一同加速完善AIoT生態系的發展。計畫在台灣桃園、美國伊利諾州及大陸昆山廠區建立IoTMart Door-to-Door配送中心，形成配銷競爭力與普及型商品快速達交服務。