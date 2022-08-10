鼎炫-KY(8499)公布7月營收，受到EMI材料事業訂單出貨減緩，單月營收1.75億元，年減26.76％；累計前7月合併營收為13.99億元，年減3.15％。鼎炫-KY表示，由於全球通膨升溫，影響終端消費力道，導致消費性電子品牌與相關供應鏈消化庫存，EMI材料事業出貨動能減緩，是營收下降主因，也使得前7月營收再度轉為負成長。

衡器事業部分，外銷代工、自有品牌T-Scale等業務銷售維持一定水準，近期也針對衡器事業推出多款系列智能條碼秤、智能顯示儀表屏幕等產品，皆有歐盟OIML國際計量認證、CE認證等，切入超市、傳統市場、工業、化工、電子等多元應用。

衡器事業現已逐步完善面向不同市場定位產品線，同時亦已完成開發半智能化衡器新品，有望助力衡器事業外銷代工、自有品牌業務推廣。EMI材料事業與主要客戶投入新款材料研發、新材料送樣，並增加自動化模切生產工藝以提升整體產能規模。