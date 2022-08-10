次世代顯示器技術MicroLED領導廠商，PlayNitride Inc.錼創科技-KY(6854)本次辦理現金增資6305張，首家台灣創新板第一上市公司，初次上市股票承銷案採100%詢價圈購方式辦理，投資人參與圈購意願熱烈，已於8月5日順利完成，錼創科技周三(8月10日)將承銷價格訂為105元。

根據公告所示，錼創科技由員工認購945張，承銷團認購617張，1張保留給財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，其餘4742張供合格投資人圈購。股票承銷期間預估在8月11日至8月15日，最快將於8月18日掛牌上市。

錼創科技資本額10.7億元，在MicroLED技術領先全球同業，包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等一條龍製程，且同時具備自製設備與調校能力，係目前全球少數有出貨實績且經過客戶品質驗證的MicroLED廠商。產品可應用於大尺寸拼接顯示器、消費性電子產品、車用顯示器、穿戴裝置以及AR眼鏡等，由於MicroLED具備高效率、低功耗、壽命長、可靠度高、高亮度、高對比、超快反應速度、高精密、高解析、可撓曲、可折疊等優點，相較現行主流LCD或OLED具有明顯優勢。

錼創科技持續與潛在客戶保持良好互動，共同開發MicroLED各種顯示應用，例如：車用顯示器、穿戴式顯示器、元宇宙等，並同時持續研發新技術。另根據2022年4月調研機構Omdia研究指出，預估到2028年MicroLED顯示器市場規模將增加至166億美元，年複合成長率高達159%，未來全球MicroLED顯示器產業成長快速且樂觀，電視龍頭大廠、行動穿戴裝置大廠、汽車零組件大廠，在終端產品搶先導入MicroLED應用，可為錼創科技的營收提供強勁的動能，未來業績成長可期。