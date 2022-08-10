廣華-KY（1338）自結7月合併營收7.06億元，月增2.88％、年增20.83％，公司表示，主要受惠於大陸車市振興政策發酵，帶動廣華出貨量提升。廣華累計前七月合併營收44.26億元，年增12.61％。

廣華表示，疫情趨穩下汽車零部件供貨與物流順暢度快速恢復正常，推進品牌車廠與汽車整體供應鏈的生產動能陸續步入正軌，在購置稅減半政策發酵下，提升消費者購車意願，並帶動主要品牌車廠客戶備貨力道，廣華旗下生產基地在汽車產業傳統暑休淡季期間仍保持良好的產能稼動率。

廣華指出，從大陸整體新車銷售市場來看，三大日系車廠今年以來銷售保持成長趨勢不變，本田、豐田與日產7月在大陸銷售年增率分別達23.5％、6.0％與4.6％，近五個月來首次超過去年同期的成績，可看出大陸車市振興政策有效提升汽車消費需求，加上大陸新能源汽車市場進入快速發展階段，在良好的銷售表現下，預期庫存去化期間有機會提前縮短，拉貨動能在暑休過後加速提升。

展望第三季，廣華表示，雖7、8月為傳統汽車產業暑休淡季，將影響廣華單月營收成長力道，然乘用車減半徵收購置稅政策從6月開始實施下，激發整體車市的活力，加上品牌車廠與經銷商衝擊半年目標也加大6月下旬的促銷力度，預期今年下半年主要客戶的新車銷量將有感提升，並隨著進入第四季傳統產業旺季，有望看到主要客戶的需求更為明顯的提振，助力廣華未來保持整體營收成長動能。