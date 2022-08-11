半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)受惠客戶需求暢旺、產品組合優化及匯率助攻，2022年第二季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）3.21元。上半年歸屬母公司稅後淨利倍增至6.07億元、每股盈餘6.46元，雙創同期新高。

旺矽第二季合併營收18.83億元，季增9.52％、年增19.49％，營業利益3.27億元，季增11.69％、年增達49.46％，雙創歷史新高。毛利率44.72％，略低於首季45.68％、優於去年同期43.06％，營益率「雙升」至17.38％，創近2年高點。

在營收規模及本業獲利創高、配合業外匯兌利益挹注下，旺矽第二季稅前淨利3.72億元，季增1.5％、年增達91.85％，連2季創高。惟受稅費跳增影響，歸屬母公司稅後淨利3.01億元，季減1.45％、仍年增達91.75％，改寫歷史次高，每股盈餘3.21元。

累計旺矽上半年合併營收36.04億元、年增達20.1％，營業利益6.2億元、年增達68.06％，雙創同期新高，毛利率45.18％、營益率17.22％分創近6年、近11年同期高。配合業外轉盈助攻，歸屬母公司稅後淨利6.07億元、年增達1.05倍，每股盈餘6.46元，雙創同期新高。

旺矽目前主要分為三大事業群，包括探針卡、LED及光電測試，以及新事業群的先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）。其中，主力的探針卡業務成長動能，來自客戶對5G、高速運算（HPC）、數據中心及車用電子等多元應用，以及先進製程相關測試需求。

旺矽表示，公司產品概括低、中、高階測試應用，融合在地化優勢，為客戶量身提供最有效率的測試方案，預期可望帶動探針卡營收逐年成長。LED方面，目前Micro LED與垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）已與國際廠商有初步合作計畫，未來有望挹注營運動能。

新事業群部分，旺矽受惠半導體產業蓬勃發展，工程新開案量增加，並透過自身研發背景及併購美國工程測試探針卡廠Celadon Systems綜效，持續推出客戶所需的半導體測試及溫度檢測機台，拓展國際市場。

展望下半年，儘管客戶因國際經濟成長態勢不明，短期有出現保守下單的狀況，但旺矽仍審慎樂觀看待客戶需求，並對半導體長線需求維持樂觀看待。旺矽表示，公司完整的測試產品組合、與國際客戶的長遠合作關係，都有助在未來測試領域迎來更多合作機會。